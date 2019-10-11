نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمُعلمين، إن النقابة ستمنح العضوية المؤقتة بها لكل المقبولين بمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف معلم، دون التقيد بحصولهم على المؤهل التربوى، طالما تم قبول المُتقدم من قبل الوزارة، وذلك حرصًا على عدم حرمان أى معلم من الفرصة فى التعاقد.



وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون رقم 155، حدد شروطًا لمن يشغل وظائف التعليم، والتى من بينها الحصول على مؤهل تربوى، أو مؤهل عالى وتأهيل تربوى، لافتًا إلى أن النقابة لن تُقيد المُتقدمين بتلك الشروط، وكل من تنطبق عليهم شروط المسابقة سيتم منحهم عضوية النقابة المؤقتة لمدة عام، وتُجدد سنويا فى حال تجديد التعاقد معهم.



وأكد ضرورة أن يتأكد كافة الراغبين فى الانضمام للنقابة، للتعاقد مع الوزارة، من غير المُعلمين أو غير الحاصلين على المؤهل التربوى، من الحاجه لتخصصاتهم من جانب وزارة التربية والتعليم، بالمسابقة، فى البداية، ومن ثم التقدم للنقابة، لافتا إلى أنهم سيحصلوا من كل متقدم على صورة من مؤهله الدراسى، وأى مؤهلات أخرى كالماجستير والدكتوراه، والدورات التدريبية، والتأهيل التربوى، لمراجعة تلك البيانات وقت الحاجه لها فيما بعد.



وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين قد حددت إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم إلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأى فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، التى تصدر موافقتها فوراً فى نفس وقت تسليم الايصال بعد مراجعته.



ويأتى ذلك على خلفية، إعلان وزارة التربية والتعليم، اتجاهها للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدرسين فى المدارس، واشتراط الحصول على عضوية نقابة المعلمين، للقبول ضمن المتعاقدين.