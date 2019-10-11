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نبيل القروى ينفى التحالف مع "النهضة".. ويؤكد: ليس لديهم أخلاقيات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:12 ص
نبيل القروى ينفى التحالف مع "النهضة".. ويؤكد: ليس لديهم أخلاقيات مرشح الرئاسة بتونس نبيل القروى
وكالات

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أكد المرشح الرئاسى المفرج عنه رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروى، أنه لن يتحالف مع حزب "حركة النهضة"، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القروى فى أول ظهور تلفزيونى له على قناة "الحوار التونسى"، مساء الخميس: "لن ندخل فى حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وأضاف القروى "كنت شاهدا على العلاقة بين الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشى، فبعد وفاة السبسى قال الغنوشى لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".

وتابع "برنامجنا ليس برنامج "النهضة"، متسائلا "ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة فى الـ8 السنوات الماضية".

 

 

 

 


تونس

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نبيل القروى

حركة النهضة

الانتخابات الرئاسية بتونس

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