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نائب وزير الدفاع السعودى يلتقى وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:02 ص
نائب وزير الدفاع السعودى يلتقى وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان

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أعلن نائب وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عن لقاءات مفاجئة جمعته بوزيرى الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر فى واشنطن.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، فى تغريدات على "تويتر"، أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكى ووزير الدفاع مارك إسبر.

وقال عن محادثاته مع بومبيو، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تقفان جنباً إلى جنب فى تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا. وذكر أنه بحث مع إسبر التحديات الأمنية المشتركة وأكدا التعاون العسكرى الوثيق فى مواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار.

 

 


السعودية

الأمير خالد بن سلمان

مايك بومبيو

مارك إسبر

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