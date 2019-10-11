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مياه القناة تنهى أعمال التجديد والإحلال بمحطات أبوعارف بالسويس

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:11 م
مياه القناة تنهى أعمال التجديد والإحلال بمحطات أبوعارف بالسويس جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة أنه، تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة أبوعارف القديمة1،2 وأبوعارف الجديدة لرفع قدرة المحطة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة من مياه الشرب تحت إشراف المهندس محمود محسن زهرة رئيس قطاع السويس.

وأشارعصمت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال بمحطة أبوعارف القديمة، تغير وسط ترشيحى لعدد اثنان مرشح، وتركيب طلمبة مرشحة 100لتر/ثاني، وإحلال وتجديد منظومة حقن الشبة، وإحلال وتجديد منظومة حقن الكلور، إحلال وتجديد طلمبات المياه العكرة لعداد، محطة ابوعارف الجديدة، تغيروسط ترشيحى لعدد اثنى عشر، ورفع كفاءة الطلمبات العكرة لعدد ثلاثة 220ل/ثانية، وإحلال وتجديد منظومة حقن الشبة، وإحلال وتجديد منظومة حقن الكلور، ورفع كفاءة طلمبات الغسيل وبلاورات الهواء، وتركيب اثنان طلمبة مرشحة (تركيب وحدة مياه مرشح، وتركيب عدد اثنان وحدة معالجة مياه الترافلتريشن بقدرة عشرة آلاف متر مكعب يومي.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة أنه فى إطار تفعيل خطة المشاركه المجتمعية التى تقوم بها الشركة، تم التنسيق بين قطاع بورسعيد وأحد الجمعيات، حيث قام العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية بجولة تفقديه لقرية النورس جنوب بورسعيد، وذلك للوقوف على أهم المشاكل التى يعانى منها أهالى القرية والوصول إلى حلول جذريه بعد أن تعددت شكاوى أهل القرية.

وأكد رئيس قطاع مياه بورسعيد على حلول كافة العقبات وذلك بتأهيل شبكات مياه الشرب لوصول كوب ماء صحى لأهالى القرية، وكذلك العمل على تحسين أداء شبكة الصرف الصحى بالقرية، بعد عدة مناقشات مع أهالى القرية وفى وجود مسئولى الجمعية ومسئولى شبكات الجنوب.

وأوضح عادل عبد النعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، أنه تم إصلاح كسر بخط مياه عزبة المنياوى بقطاع مياه فايد بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس عادل العمدة مديرمنطقة فايد ورجال الشبكات والمياه بالمنطقة.

 

 

 

 

 

 


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