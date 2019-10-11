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موسم الرياض يفتتح قسما خاصا لعرض "الصقور السعودية"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:53 م
موسم الرياض يفتتح قسما خاصا لعرض "الصقور السعودية" معرض الصقور
كتب آسر أحمد

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افتتح موسم الرياض المقام حالياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حتى منتصف ديسمبر المقبل، قسم خاص لعرض الصقور السعودية التي تعد من التراث الشهير للمملكة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الصقور السعودي، مقطع فيديو يبرز القسم الذي يعرض الكثير من أنواع الصقور الشهيرة، معلقاً " 5 أيام من الأصالة والحضارة، تنتظركم، ابتداءً من الغد".

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذى يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذى يحتوى على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهى وفود تركس وليالى طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

كما يضم موسم الرياض فعالية "واجهة الرياض"، و"معرض الرياض للسيارات"، و"رياض ونتر وندرلاند"، و"ملاعب الرياض"، و"الحى الدبلوماسى"، و"المربع"، و"الملز"، و"وادى نمار"، و"نبض الرياض"، و"رياض سفارى"، و"صحارى الرياض"


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