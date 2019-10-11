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موسكو: محادثات روسية - إيطالية تمهيدًا للقاء وزارى بصيغة "2+2"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:30 م
موسكو: محادثات روسية - إيطالية تمهيدًا للقاء وزارى بصيغة "2+2" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء محادثات فى العاصمة الإيطالية روما؛ استعدادًا لاجتماع وزيرى الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا.

وذكرت الخارجية الروسية -فى بيان- أن مفاوضات عُقدت فى روما؛ للإعداد لاجتماع وزيرى الخارجية والدفاع فى روسيا وإيطاليا بصيغة "2+2""، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية أنه "تمت مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائى والاستقرار الاستراتيجى والأمن الأوروبى وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي، كما تم بحث القضايا الإقليمية باستفاضة، بما فى ذلك الوضع فى سوريا وليبيا وفنزويلا، مع التأكيد على أهمية الاستمرار فى تنفيذ "مجموعة تدابير مينسك" للتغلب على الصراع فى أوكرانيا".

 


موسكو

محادثات روسية

إيطالية

لقاء وزارى

صيغة 22

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