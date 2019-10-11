موجز6.. "البنتاجون" تحذر تركيا من التوغل فى سوريا وتؤكد يحمل مخاطر عواقب وخيمة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، "البنتاجون" تحذر تركيا من التوغل فى سوريا وتؤكد يحمل مخاطر عواقب وخيمة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

هاجم رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى ، الرئيس التركى ، رجب طيب اردوغان، وقال إن خطابه حول اللاجئين "ابتزاز" ويستدعى تدخل الاتحاد الأوروبى، وفقا لقناة تى جى 24 الإيطالية.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع مارك إسبر، أبلغ نظيره التركى بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع فى شمال شرق سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه"، محذرا من أن التوغل التركى يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" ، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

هاجمت سيدة كردية فى شمال شرق سوريا، الجمعة، قوات جيش الاحتلال التركى والمليشيات الداعمة لأنقرة فى غزوها على قرى وبلدات شمال شرق سوريا.

أصبح الثلاثى جونيور أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات، لاعبو الأهلى، يمثلون مثلث الهجوم المرعب على المنافسين بالموسم الجديد بعد الانسجام والتفاهم بينهم وباتوا من ثوابت التشكيل لدى المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، والذى ساهم فى تطوير أدائهم مقارنة بمستواهم مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى.

نشر أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه جرائم الرئيس التركى أردوغان، ضد المدنيين العزل فى شمال سوريا.

تتوالى فضائح النظام التركى، بعد أن نشرت وكالة الأنباء رويترز صورا تفضح العناصر التى تعتلى مدرعات الجيش التركى والتى تمارس العدوان على سوريا الأن، لنجد أنهم من عناصر متطرف تابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية عملية الطعن فى مانشستر.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية مقتل شخصين جراء سقوط قذيفة هاون على بلدة سوروتش التابعة لمحافظة شانلي أورفا التركية.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 5.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 719.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن الأسبوع الماضى.

تحدث النجم أحمد عز لأول مرة عن فيلم "كيرة والجن" الذي يشارك فى بطولته مع النجم كريم عبد العزيز، وقال عز فى أحد المداخلات التليفزيونية: "أنا في منتهى السعادة أني هعمل فيلم مع مروان حامد وكريم عبد العزيز".

جرثومة المعدة واحدة من الأمراض الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على الحالة الصحية، فى الغالب تنتقل جرثومة المعدة عن طريق تناول الشراب والطعام الملوث، وحسب ما ذكره موقع investigations فإن هناك فحوصات لازمة لاكتشاف جرثومة المعدة

نظمت الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية فى محافظة الحسكة ظهر اليوم وقفتين احتجاجيتين فى مدينتى الحسكة والقامشلى تنديداً بالعدوان التركى على الأراضى السورية وبمخططات أردوغان الإجرامية بحق الأهالى وقصفه الأحياء السكنية التى أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين وإصابة العشرات.

كشفت صور حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضحايا العدوان التركى الغاشم على شمال سوريا.

أكدت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة خبر وفاة رائد الفضاء الشهير، أليكسى ليونوف.

خصصت هيئة السكك الحديدية أرقام خطوط ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء أو الادعاء الاختصاص بحجز تذاكر القطارات غير هيئة السكة الحديد وهي 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 0225753555.

لقى مراهق بريطانى مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث طعن شهدته مدينة مانشستر البريطانية منذ قليل، فيما تواصل الشرطة جهودها للبحث عن الجانى.

يواصل جيش الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الداعمة له لليوم الثالث على التوالى استهداف منازل المدنيين السوريين فى شمال شرق سوريا، ما أدى لنزوح عدد كبير من المدنيين فى المناطق التى تتعرض لقصف جوى ومدفعى عشوائى.