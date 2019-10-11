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منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة تطعيم ضد الكوليرا فى السودان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:00 م
منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة تطعيم ضد الكوليرا فى السودان منظمة الصحة العالمية
كتب بيتر إبراهيم

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أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم في مقاطعتين في جنوب شرق السودان لاحتواء تفشي وباء الكوليرا بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد في أواخر أغسطس.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان الجمعة إن أكثر من 1.6 مليون شخص ، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق ، سيتم تطعيمهم على مدار الأيام الخمسة القادمة في مقاطعتي النيل الأزرق وسينار ، حيث تم الإبلاغ عن 262 حالة إصابة بالكوليرا وثمانية حالات وفاة منذ سبتمبر.

وقال البيان إن الحملة هي حصيلة التعاون بين وزارة الصحة الفيدرالية السودانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي للقاح.

وتضيف أنه من المتوقع أن يتم إجراء جولة ثانية من التطعيم خلال أربعة إلى ستة أسابيع لحماية الأشخاص من الكوليرا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.


منظمة الصحة العالمية

اخبار منظمة الصحة العالمية

الكوليرا

علاج الكوليرا

اعراض الكوليرا

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