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مطران أسيوط الكاثوليكى يترأس اجتماع اللجنة الطقسية للكنيسة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:59 م
مطران أسيوط الكاثوليكى يترأس اجتماع اللجنة الطقسية للكنيسة الانبا كيرلس مطران اسيوط
سارة علام

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ترأس الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط أمس الخميس اجتماع اللجنة الطقسية وذلك بحضور وأمانة سر للأب انجيلوس شحاتة عن إيبارشية أسيوط، وجميع الأعضاء الممثلين عن الإيبارشيات الأخرى.

 يأتي ذلك لاستكمال دراسة الأسئلة المرسلة من مجمع الكنائس الشرقية الى البطريركية حول وثيقة "توجيه التطبيق المبادىء الليتروجيا الواردة بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية".

كانت اللجنة قد اجتمعت في منتصف ديسمبر الماضي، وتمت مناقشة بعض التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وقد تم الاتفاق على مراجعة كتاب القداس الجديد في الجلسات القادمة، وإعداد ورقة تقدم للسينودس وللمومنين بالكنيسة القبطية الكاثوليكية عن الأسباب التي تدعو الى ضرورة القيام بهذه الخطوة.

فقد تم الانتهاء من دراسة نص القداس ثم الرسامات(تعيين الكهنة وباقي الرتب الكنسية) ثم دار النقاش حول تحضير  زيت الميرون الجديد الذي سوف يتم في أيام الصوم

 

فيما أكد الآباء أعضاء اللجنة على أهمية العناية بتنظيم التحتفالات الطقسية ومراعاة السلوكيات العامة لكي تأتي الاحتفالات بثمار روحية مشيرين إلى أن الانتماء الكنيسة الكاثوليكية الجامعة لا يقلل من ضرورة ترسيخ التقاليد القبطية والمحافظة عليها إذ أن تطبيق قرارات الفاتيكان لا ينفي كون رعايا الكنيسة أقباط في الوقت نفسه

 

 


الانبا كيرلس

الكنيسة الكاثوليكية

الكاثوليك

لجنة الطقوس

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