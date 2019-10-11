سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:36 ص
مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع  التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ورافقه خلال جولته، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وبدأ المهندس كمال بهجات، زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بالمدينة بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 م إلى 75 %.


كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، ثم تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا  نماذج (منفصلة - متصلة - شبه متصلة).


وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدداً من المشروعات السكنية ومنها "سكن مصر"، و"JANNA"،  والعمارات ذات الطابع الساحلي، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات  العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.


كما التقى المهندس كمال بهجات مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع جنه

مشروع سكن مصر

مدينه دمياط الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة