مرور أسوان ترصد 638 مخالفة متنوعة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

تضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 638 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص.

كما تضمنت الجهود، تحرير 145 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق