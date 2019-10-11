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مركز بحوث الشرطة ينظم دورات تدريبية لكوادر أفريقية من 49 دولة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص
مركز بحوث الشرطة ينظم دورات تدريبية لكوادر أفريقية من 49 دولة وزارة الداخلية-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ينظم مركز بحوث الشرطة دورات تدريبية مُتقدمة للكوادر الأمنية الأفريقية ومن دول الكومنولث والدول الإسلامية المستقلة حديثًا، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية المصرية وأجهزة الأمن بالدول الصديقة والشقيقة، وتأكيدًا للريادة الأمنية المصرية في مجال التدريب الشرطي.

ونظم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المُتقدمة في مُختلف مجالات العمل الأمني، بلغ عددها 295 دورة تدريبية لتدريب 8333 شخصًا من 49 دولة إفريقية، و369 دورة تدريبية لتدريب 9580 فردًا من 17 دولة من دول الكومنولث والدول الإسلامية المستقلة حديثاً، بإجمالي 664 دورة تدريبية شملت تدريب 17913 فردًا يمثلون 66 دولة.

 

 


كوادر افريقية

تدريب الكوادر الافريقية

الكومنولث

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