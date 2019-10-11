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مدير مستشفى أرمنت يعلن البدء فى قوائم الإنتظار لجراحات المخ والأعصاب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:00 ص
مدير مستشفى أرمنت يعلن البدء فى قوائم الإنتظار لجراحات المخ والأعصاب الأطباء
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد بسيونى مدير مستشفى أرمنت التخصصي، أنه تم البدء فى عمليات قوائم الإنتظار لجراحة المخ والأعصاب، وذلك مع توالى العمليات بالمستشفى ورفع مستوى الخدمة الطبية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير مستشفى أرمنت التخصصى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 40 عام، حيث كانت تعانى من آلام بالظهر والساقين وصعوبة فى المشي، وذلك نتيجه وجود تزحزح بالفقرة الرابعة القطنية على الفقرة الخامسة، مع إنزلاق غضروفى ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، وضيق بالقناة العصبية القطنية، حيث تم التدخل الجراحى لتوسيع الفقرات القطنية، وإستئصال الغضروف المنزلق وتثبيت الفقرات الرابعة والخامسة القطنية والأولى العجزية وتحسنت الحالة.

وأثنى الدكتور أحمد بسيونى مدير عام المستشفى، على الفريق الطبى وهم كل من الدكتور محمد عادل غنيم إستشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بالقصر العينى القاهرة، وبمعاونة الدكتورة هبة مغربى مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب القصر العيني، والدكتورة سلمى رشاد أخصائى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى جامعة أسيوط، وأشاد بما بذولوه فى الآونة الأخيرة ورفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى أرمنت التخصصى، كما شكر الطاقم الطبى والإدارى والأمن والنظافة على العمل الجماعى المتكافئ.


الاقصر

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عملية ناجحة لسيدة بارمنت

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