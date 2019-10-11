مدير عام الإرشاد الزراعى بالشرقية: تحرير 100 محضر حرق قش الأرز

الشرقية - فتحية الديب - إيمان مهنى

قال المهندس جمال أحمد كمال، مدير عام الإرشاد الزراعى، بمديرية الزراعة بالشرقية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحرير 100 محضر بقيام عدد من المزارعين بحرق قش الأرز وغيره من المخلفات، وإن هذا العدد أقل بكثير عن العام الماضى، الذي تم فيه تحرير 406 محاضر للمزارعين، وذلك ناتج عن طريق عقد العديد من الندوات التي توعية المزارع بأهمية قش الأرز وبيعه بسعر مربح له.

وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعى، أن العقوبة التي تقع علي المزارع تكون غرامة مالية تتراوح من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب تقدير القاضى.

وتابع "كمال": أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، بالمحافظة هذا العام 277 ألف فدان و658، مضاعفة عن المساحة المنزرعة العام الماضى.

وأكد المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية واتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث والحفاظ على نظافة .

وأضاف ، أنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 178 ألفا و400 فدان أرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 157 ألف طن قش أرز منذ بدء موسم حصاد محصول الأرز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275 ألف و542 فدان بنطاق دائرة المحافظة، و لفت أنه تم تجهيز عدد 251 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لاستلام وكبس 551084 طن قش الأرز من المزارعين .

وأكد أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية .