سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير عام الإرشاد الزراعى بالشرقية: تحرير 100 محضر حرق قش الأرز

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:31 م
مدير عام الإرشاد الزراعى بالشرقية: تحرير 100 محضر حرق قش الأرز المهندس جمال كمال مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس جمال أحمد كمال، مدير عام الإرشاد الزراعى، بمديرية الزراعة بالشرقية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحرير 100 محضر بقيام عدد من المزارعين بحرق قش الأرز وغيره من المخلفات، وإن هذا العدد أقل بكثير عن العام الماضى، الذي تم فيه تحرير 406 محاضر للمزارعين، وذلك ناتج عن طريق عقد العديد من الندوات التي توعية المزارع بأهمية قش الأرز وبيعه بسعر مربح له.

وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعى، أن العقوبة التي تقع علي المزارع تكون غرامة مالية تتراوح من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب تقدير القاضى.

وتابع "كمال": أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، بالمحافظة هذا العام 277 ألف فدان و658، مضاعفة عن المساحة المنزرعة العام الماضى.

وأكد المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية واتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث والحفاظ على نظافة .

وأضاف ، أنه تم الانتهاء من حصاد مساحة  178 ألفا و400 فدان أرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 157 ألف طن قش أرز منذ بدء موسم حصاد محصول الأرز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275 ألف و542 فدان بنطاق دائرة المحافظة، و لفت أنه تم تجهيز عدد 251 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لاستلام وكبس 551084 طن قش الأرز من المزارعين .

وأكد أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية .


الشرقيه

حصاد الارز

مديرية الزراعة بالشرقية

حرق قش الارز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: لدينا تجارب حية ناجحة لتحويل قش الأرز لمشروع اقتصادى مربح

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:19 م

تحرير 54 غرامة حرق قش الأرز بالشرقية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 11:24 ص

وزيرة البيئة: قش الأرز تحول من مخلفات زراعية إلى مشروعات صغيرة توفر فرص عمل

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:10 م

أين اختفت السحابة السوداء؟.. مزارعو الشرقية يجيبون: توقفنا عن حرق قش الأرز.. ونستخدمه كعلف للمواشى وسعر الفدان 600 جنيه.. مديرية الزراعة: دورات توعوية لتعليم المزارعين كيفية تحويل المخلفات إلى سماد عضوى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة