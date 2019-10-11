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مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء فى 5 محافظات.. منافسة بين خيرى ورؤوف على مقعد النقيب العام

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:29 م
مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء فى 5 محافظات.. منافسة بين خيرى ورؤوف على مقعد النقيب العام انتخابات التجديد النصفى للأطباء
كتبت آية دعبس

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أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى للأطباء، لمحافظات أسيوط، بنى سويف، الأقصر، البحيرة، تقدم الدكتور حسين خيرى علي منصب النقيب العام للأطباء، في محافظات  بنى سويف، والبحيرة، ودمياط، وتقدم الدكتور أحمد رؤوف علي منصب النقيب العام في محافظة الأقصر، والدكتور أسامة عبد الحى، بمحافظة أسيوط.
 
 
محافظة أسيوط، حصل الدكتور أسامة عبد الحى، المرشح على مقعد النقيب العام للأطباء، على 350 صوت، مقابل 122 للدكتور حسين خيرى، و62 الدكتور جمال شعبان، والدكتور أحمد رؤوف 35 صوت، والدكتور صلاح سلام 18 صوت.
 
وفي محافظة بنى سويف، حصل الدكتور حسين خيرى علي 189 صوت، والدكتور جمال شعبان 114 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 101 صوت.
 
ومحافظة الأقصر، حصل الدكتور أحمد رؤوف علي 79 صوت، والدكتور حسين خيرى علي 74 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 33 صوت، والدكتور صلاح سلام 25 صوت.
 
أما محافظة البحيرة، فحصل الدكتور حسين علي 160 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 105 صوت.
 
ومحافظة دمياط، حصل الدكتور 285 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 100 صوت، والدكتور جمال شعبان 117 صوت، والدكتور أحمد شوشة 240 صوت.
 

انتخابات التجديد النصفى للأطباء

محافظة أسيوط

محافظة الأقصر

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