سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات ثالثة فى عام واحد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:33 ص
ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات ثالثة فى عام واحد ليبرمان
هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" يحاول أن يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة ، للمرة الثالثة فى عام واحد.

وقال ليبرمان في تصريحات خاصة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: يجب أن يكون مفهوماً لدى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها وليس حزب "اسرائيل بيتنا".

وأضاف ليبرمان، ان حزبه غير متعجل فى اتخاذ قرار الانضمام للحكومة، وإنما ينتظر حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس لاتخاذ القرار الخاص بذلك، مشيراً إلى أن موقفه الثابت، هو محاولة تفادى الوصول لانتخابات ثالثة، إلا أن نتنياهو يرغب فى غير ذلك .

وأجريت فى إسرائيل انتخابات فى إبريل الماضى ، أدت إلى فوز الليكود، إلا أن نتنياهو فشل فى تشكيل ائتلافه الحكومى، فدعا لانتخابات مبكرة فى شهر سبتمبر المنصرم، وتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة .

 

 

 


افيجدور ليبرمان

اسرائيل

نتنياهو

الليكود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليبرمان يطرح خطة سياسية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة فى إسرائيل..تعرف عليها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:34 م

الصحافة الإسرائيلية.. أفيجدور ليبرمان يفتح النار على وزراء حزب الليكود بالحكومة.. كاريكاتير إسرائيلى ساخر: "لابيد تابع لحزب الجنرالات يوجهونه أينما رغبوا".. وزوج يقتل زوجته أمام طفلته القاصر ويحاول الانتحار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:36 م

أفيجدور ليبرمان يفتح النار على وزراء حزب الليكود بالحكومة الإسرائيلية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:05 م

يديعوت :الأحزاب الدينية لا تعارض انضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 05:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة