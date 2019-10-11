ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات ثالثة فى عام واحد

هاشم الفخرانى

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" يحاول أن يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة ، للمرة الثالثة فى عام واحد.

وقال ليبرمان في تصريحات خاصة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: يجب أن يكون مفهوماً لدى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها وليس حزب "اسرائيل بيتنا".

وأضاف ليبرمان، ان حزبه غير متعجل فى اتخاذ قرار الانضمام للحكومة، وإنما ينتظر حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس لاتخاذ القرار الخاص بذلك، مشيراً إلى أن موقفه الثابت، هو محاولة تفادى الوصول لانتخابات ثالثة، إلا أن نتنياهو يرغب فى غير ذلك .

وأجريت فى إسرائيل انتخابات فى إبريل الماضى ، أدت إلى فوز الليكود، إلا أن نتنياهو فشل فى تشكيل ائتلافه الحكومى، فدعا لانتخابات مبكرة فى شهر سبتمبر المنصرم، وتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة .