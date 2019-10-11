سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة لتفقد قريتى كلابشة وبشاير الخير لتلبية احتياجاتها بأسوان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:26 ص
لجنة لتفقد قريتى كلابشة وبشاير الخير لتلبية احتياجاتها بأسوان جانب من اللجنة
أسوان عبدالله صلاح و صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا برئاسة لجنة ميدانية لتفقد قريتى كلابشة وبشاير الخير وهما من القرى التابعة لمشروع العون الغذائى والواقعة على ضفاف بحيرة ناصر.

ضمت اللجنة الدكتور على حزين مدير المشروع ومسئولى الطرق والزراعة والتضامن الإجتماعى والرى ، بالإضافة إلى رؤساء القرى.

وأوضح أيمن رضا بأن تعليمات محافظ أسوان لإيفاد هذه اللجنة الميدانية جاءت لتخفيف المعاناة عن الأسر المقيمة فيها والتى تواجه العديد من المشكلات نظراً لبعدها عن العمران بأكثر من 100 كم حيث سيتم العمل على تحسين حالة الطريق المؤدى لهذه القرى ، لافتاً إلى أن مديرية التضامن الإجتماعى ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة لهذه الأسر لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية المطالب الجماهيرية طبقاً للإمكانيات المتاحة .

 

 

 


كلابشه

بشاير الخير

محافظه اسوان

اخبار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة