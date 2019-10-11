لجنة لتفقد قريتى كلابشة وبشاير الخير لتلبية احتياجاتها بأسوان

أسوان عبدالله صلاح و صلاح المسن

كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا برئاسة لجنة ميدانية لتفقد قريتى كلابشة وبشاير الخير وهما من القرى التابعة لمشروع العون الغذائى والواقعة على ضفاف بحيرة ناصر.

ضمت اللجنة الدكتور على حزين مدير المشروع ومسئولى الطرق والزراعة والتضامن الإجتماعى والرى ، بالإضافة إلى رؤساء القرى.

وأوضح أيمن رضا بأن تعليمات محافظ أسوان لإيفاد هذه اللجنة الميدانية جاءت لتخفيف المعاناة عن الأسر المقيمة فيها والتى تواجه العديد من المشكلات نظراً لبعدها عن العمران بأكثر من 100 كم حيث سيتم العمل على تحسين حالة الطريق المؤدى لهذه القرى ، لافتاً إلى أن مديرية التضامن الإجتماعى ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة لهذه الأسر لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية المطالب الجماهيرية طبقاً للإمكانيات المتاحة .