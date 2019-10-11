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كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:50 ص
كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونج يانج وصفت، أمس، اجتماعاً عقده مجلس الأمن فى الآونة الأخيرة بدعوة من دول أوروبية وتجربة صاروخية أمريكية حديثة بأنهما استفزازان خطيران.

ونقلت الوكالة عن بيان نسبته للناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية القول "حقيقة أن مجلس الأمن يضع ظلماً قضية دفاعنا عن النفس في الأيدي الخطأ... تدفعنا لإعادة النظر في الخطوات المهمة التي اتخذناها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة".

ووصفت كوريا الشمالية الإدانة الخارجية لأسلحتها "بالاستفزاز الخطير"، وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية النووية بعيدة المدى.

وجاء تحذير وزارة خارجية بيونج يانج عقب انهيار المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع فى السويد، وهى الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر.

وجاء بيان الوزارة عقب قيام أعضاء أوروبيين فى مجلس الأمن بإدانة اختبار كوريا لصواريخ باليستية أخيراً، بالإضافة لاختبارات أخرى.

 

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

التجارب النووية

بيونج يانج

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