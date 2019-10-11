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كوريا الجنوبية واليابان تبحثان فى جنيف سبل إيجاد حل سريع لخلافاتهما

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:44 ص
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان فى جنيف سبل إيجاد حل سريع لخلافاتهما الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ

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قال المدير العام لشؤون التجارة الدولية فى وزارة التجارة الكورية الجنوبية، تشونج هاي-جوان إن كوريا الجنوبية واليابان تبحثان سبل إيجاد حل سريع للخلافات التجارية بينهما في محادثات ثنائية في جنيف السويسرية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المحادثات الثنائية المرتقبة حول القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تعد بمثابة خطوة أولى على طريق إيجاد حل للخلافات التجارية بين سول وطوكيو.
وأضاف تشونج في تصريح بمطار جنيف السويسري: "سنكشف بوضوح خلال المحادثات الثنائية المرتقبة أن القيود التجارية التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وتابع "سنناقش مع اليابان سبلا للتوصل إلى حل مقبول بين الجانبين".
وستُعقد المحادثات بين الجانبين اليوم في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث من المتوقع أن يحضر المدير العام لشؤون التجارة الدولية بوزارة التجارة في كوريا الجنوبية، تشونج هاي-جوان ونظيره الياباني المدير العام للنظام التجاري المتعدد الأطراف بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية جونيتشي كورودا.
ومن المتوقع أن تقول سول إن اليابان قد انتهكت مبدأ المعاملة التفضيلية وحظر القيود على الواردات وغيرها التي تنص عليها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، فيما يبدو أن اليابان ستنفي خرق لوائح منظمة التجارة العالمية.
وإذا لم يتوصل الجانبان في نهاية الأمر إلى تسوية الخلافات، فإن كوريا الجنوبية ستطلب إنشاء هيئة تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية.


كوريا الجنوبية

اليابان

الخلافات التجارية

الحرب التجارية

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