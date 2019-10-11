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كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:31 ص
كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر زاهى حواس
الأقصر – أحمد مرعى

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عاد للمشهد من جديد العالم الأثرى الشهير الدكتور زاهى حواس، بالإعلان عن اكتشافات فرعونية جديدة أحدث ضجة ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك فى مؤتمرين عقدهما بمنطقتى وادى القرود ووادى الملوك فى غربى محافظة الأقصر، بحضور مسئولى وزارة الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأعلن الدكتور زاهى حواس عن قائمة من الاكتشافات الأثرية التى قامت بها البعثة الأثرية المصرية برئاسته، فى منطقتى وادى الملوك الغربى المعروف باسم "وادى القرود" ووادى الملوك الذى يوجد به المقابر الملكية الشهيرة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل تلك الاكتشافات المميزة على يد الدكتور الشهير زاهى حواس:-

1. بدأت البعثة المصرية بقيادة زاهى حواس العمل فى وادى القرود فى شهر ديسمبر عام 2017

2. نجحت البعثة فى العثور لأول مرة فى منطقة وادى القرود على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزى الخاص بمقابر الملوك

3. عثر بجوار تلك الورش على حفرة للتخزين أخذت ترقيم (KVT) وأمامها.

4. تم الكشف عن فرن لحرق الفخار والمعادن والذى عُثر بجواره على خاتمين من الفضة.

5. عثر البعثة على كميات كبيرة من العناصر الزخرفية التى استخدمت فى تزيين التوابيت الخشبية فى عصر الأسرة الثامنة عشر.

6. العثور على رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التى كان يُطلق عليها جناح حورس.

7. عثرت البعثة على تانك صخرى لتخزين المياه لخدمة ورش العمال بوادى القرود.

8. العمل يجرى حاليًا بالوادى الغربى للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتى.

9. يبحث زاهى حواس ايضاً عن مقبرة زوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون.

10. المنطقة التى تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آى هى المنطقة التى من المتوقع أن تحتوى على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنةز

11. عثرت البعثة بوادى القرود على 30 ورشة متخصصة لتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزى قبل وضعها داخل المقبرة.

12. اكتشاف مقبرة أطلق عليها رقم KV 65 تم استخدمها لحفظ بعض الأدوات والأثاث الجنائزى وهى مماثلة للمقبرة KV 54 المجاورة لمقبرة الملك توت عنخ آمون

13. عثرت البعثة بداخل المقبرة على الأدوات التى استخدمت فى بناء المقابر الملكية

14. البعثة الثانية فى وادى الملوك الشرقى تعتبر أضخم وأكبر حفائر تمت فى وادى الملوك بعد الحفائر التى قام بها عالم الآثار الإنجليزى هوارد كارتر للبحث عن مقبرة الملك توت عنخ آمون.

15. تسعى البعثة بوادى الملوك الشرقى للكشف عن المقابر الملكية التى لم يتم الكشف عنها بعد.

16. يجرى البحث عن مقابر زوجات وأبناء ملوك الأسرة الثامنة عشرالذين دُفنوا فى وادى الملوك.

17. البعثة عملت بالحفائر بجوار مقابر الملك رمسيس السابع والملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثالث وخلف مقبرة الملك مرنبتاح.

18. عثرت البعثة بوادى الملوك على العديد من القطع الأثرية المختلفة.

19. شملت القطع المكتشفة 42 كوخًا صغيرًا كان يضع العمال فيها الأدوات التى كانوا يستخدمونها فى بناء المقابر.

20. الأكواخ تثبت أن عمال دير المدينة هم من بنوا مقابر الملوك والأكواخ عليها أسماؤهم.

21. استخراج العديد من اللوحات المنقوشة بالهيروغليفية التى ستوضح العديد من الموضوعات الأثرية.

22. تم العثور على أجزاء من مقابر منقوشة وخواتم من عصر الرعامسة.


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