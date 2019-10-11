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"كالوفيدا ترافيل" تطلق مبادرة مجتمعية لإعادة الاعتبار للسياحة المصرية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:04 م
"كالوفيدا ترافيل" تطلق مبادرة مجتمعية لإعادة الاعتبار للسياحة المصرية محمد الهادى مدير الشركة

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انتهت شركة " كالوفيدا ترافيل"  إحدى كبرى شركات السياحة فى مصر، من إعداد برنامج عمل متكامل، تستهدف من خلاله المشاركة المجتمعية فى تحقيق طفرة حقيقية بقطاع السياحة المصرية الذى تعرض  للكثير من الظلم فى أعقاب عام 2011 .

يقول محمد الهادى مدير كالوفيدا ترافيل، أنه من خلال هذه الأنشطة التى تستعد الشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، سيتم إطلاق  حملة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم مبادرة "انت الزائر" تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية أن يضع نفسه مكان هذا الزائر، وذلك للحفاظ على السائح الذى يزور مصر من أجل الاستمتاع بما لدينا من مناخ متميز، إلى جانب رغبته فى التجول داخل المواقع الأثرية والحضارية، التى لا مثيل لها فى أى مكان فى العالم .

وأشار الهادى إلى أن هذه المبادرة المجتمعية تتم بشكل غير رسمى كونها ضمن المسئولية المجتمعية للشركة، وكما هو واضح من خلال عنوانها فإنها تنصب فى الأساس على المواطن المصرى وتوعيته، من أجل تغيير سلوكياته تجاه السائح الذى يزور مصر حتى يعود إلى بلده حاملاً انطباعات إيجابية عن مصر، وبالتالى يتحول إلى وسيلة مهمة وفعالة تصب فى الترويج للسياحة المصرية بالخارج، وهنا تبرز أهمية هذه المبادرة التى نقول من خلالها أن المواطن يجب أن يضع نفسه مكان هذا الزائر، لخلق حالة من الارتباط الوجدانى بين السائح والمجتمع المصرى فيشعر أنه وكأنه فى بلده.

وأضاف محمد الهادى أنه ليس غريبا على شركة «كالوفيدا ترافيل» أن تبادر بمثل تلك الأنشطة غير التقليدية، فهى وعلى مدى أقل من 5 سنوات، استطاعت أن تصل إلى القمة، بفضل الفكر المتطور والأداء الاحترافى فحجزت لنفسها مكانة متقدمة بين شركات السياحة العاملة فى الحج والعمرة، وأيضاً من خلال  التطوير والتحديث المستمر فى الخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، انطلاقاً من قناعة  الإدارة بأن الحاج أو المعتمر المصرى، يجب أن يحصل على أفضل خدمة ممكنة، وأن يتم التعامل معه معاملة تليق بضيوف الرحمن.


السياحة

كالوفيدا ترافيل

الحج

قطاع السياحة

مبادرة مجتمعية

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