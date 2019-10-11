كاتب سعودى مهاجما أردوغان: مجرم حرب ورئيس عصابة

كتب أحمد عرفة

أكد خالد الزعتر الكاتب السعودى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو مجرم حرب، ورئيس عصابة، ويمتهن الإتجار بالبشر، يحكم تركيا بعقلية رئيس العصابة، مجرم تلطخت يده بدماء السوريين فى شمال سوريا، يمتهن الإتجار بالبشر بالمتاجرة بقضية اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية .

وقال خالد الزعتر فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ياليت ممن يحاول أن يصنع من أردوغان بطل ، وأن يلمع صورته القبيحة ، ان يستحي على وجهه ويصمت.

وتابع خالد الزعتر: أردوغان مجرم حرب تلطخت يده بدماء السوريين ، ويتاجر ليلاً ونهاراً بقضية السوريين ويهدد الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب سياسية.