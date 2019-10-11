قوات سوريا الديمقراطية :الطيران التركى يستهدف سجن القامشلى لتهريب الدواعش

كتب: أحمد جمعة

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن طيران جيش الاحتلال التركى استهدف سجن جركين الذى تحتجز به القوات الكردية عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

أكد مصطفى بالى ، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، الجمعة، إلى أن جيش الاحتلال التركى يسعى لإطلاق سراح سجناء تنظيم داعش الإرهابى، لافتا إلى أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال التركى استهدف السجن مرتين.

وأشار المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ، إلى أن السجن الذى به مئات الدواعش ويقع داخل مدينة القامشلى، لافتا إلى وجود مخاطر حقيقية من خروج الأوضاع من تحت السيطرة.

يواصل جيش الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الداعمة له لليوم الثالث على التوالى استهداف منازل المدنيين السوريين فى شمال شرق سوريا، ما أدى لنزوح عدد كبير من المدنيين فى المناطق التى تتعرض لقصف جوى ومدفعى عشوائى.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات جيش الاحتلال التركى والفصائل الداعمة له، وذلك خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

قال المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها فى المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.