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قطع مياه الشرب عن شرق مدينة أسوان 12 ساعة.. تعرف على المواعيد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:43 ص
قطع مياه الشرب عن شرق مدينة أسوان 12 ساعة.. تعرف على المواعيد قطع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن 4 مناطق شرق مدينة أسوان، بدءا من مساء اليوم الجمعة ولمدة 12 ساعة، بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد روافع مياه الشرب القائمة بمناطق أسوان وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الشيخ هارون بالكامل – عزبة الحدود بالكامل – عمارات غرب كيما – مصنع كيما) وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

 

 


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