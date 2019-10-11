قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

وأعلنت محافظة الجيزة، أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ7 من صباح غدا السبت، وذلك بمناطق "شارع فيصل بداية من شارع إبن بطوط "مدكور" وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".
قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليومالجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص
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وأعلنت محافظة الجيزة، أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ7 من صباح غدا السبت، وذلك بمناطق "شارع فيصل بداية من شارع إبن بطوط "مدكور" وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".
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