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قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص
قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 3 مناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، لإجراء إصلاحات بخط مياه شرب قطر 300مم بشارع فيصل أمام كفر طهرمس اتجاه ميدان الجيزة.

وأعلنت محافظة الجيزة، أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ7 من صباح غدا السبت، وذلك بمناطق "شارع فيصل بداية من شارع إبن بطوط "مدكور" وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".
 
وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.

مياه الجيزة

انقطاع المياه

الجيزة

كفر طهرمس

اخبار

اليوم السابع بلس

قطع المياه

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