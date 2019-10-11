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قطع المياه عن مدينة شبين القناطر .. والشركة تدفع بسيارات المياه للمواطنين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:26 ص
قطع المياه عن مدينة شبين القناطر .. والشركة تدفع بسيارات المياه للمواطنين قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر، اليوم الجمعة، وذلك لوجود عطل مفاجئ  بمحبس المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه عرب جهينة قطر 1000 مم خط المياه العكرة داخل محطة عرب جهينة المرشحة فرع شبين القناطر، أدى إلى إيقاف المحطة ويؤثر علي مدينة شبين القناطر وتوابعها.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تشغيل المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


اخبار القليوبيه

مياه القليوبيه

قطع مياه الشرب

مدينه شبين القناطر

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