قطاع المياه الجوفية يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لموسم السيول

كتبت أسماء نصار

أكد قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالقطاع استعدادًا لموسم السيول والوقوف على كل عمليات الحماية التي يتم تنفيذها.

ورفع المهندس أحمد الكومي، مفتش خليج العقبة، مدير أعمال عملية حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بمدينة دهب، تقريرًا حول الأعمال يتم تنفيذها حيث قام بالمرور على موقعى صيانة سد الجيبى وصيانة سد الغائب وذلك طبقًا لتعليمات الوزارة بضرورة ومداومة المرور الميداني لمباشرة سير الأعمال بالطبيعة وإعطاء التعليمات للمقاول بتكثيف المعدات والعمالة لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد حتى يمكن الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن قطاع المياه الجوفية يستعد حاليًا لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه تشمل 377 مليون جنيه أعمال حماية بمدن محافظة البحر الأحمر (القصير - رأس غارب - مرسى علم) للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن.