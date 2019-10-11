فيديو وصور.. 10 شائعات نفتها الحكومة فى 8 أيام

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، 10 شائعات تم رصدهم خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجارى .

وتضمنت هذه الشائعات ، إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة واستيراد الحكومة تقاوي قمح مُسرطنة وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات ونقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وتخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، الجهات الحكومية تسمح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين وتقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد وتجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور وتراجع أسعار اللحوم بالأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام.