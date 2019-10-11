فيديو وصور.. انتهاء أول أيام الجولة الثانية للانتخابات التونسية بالخارج بعد إقبال الجالية للتصويت

توافد أبناء الجالية التونسية بمصر على مقر بالسفارة التونسية للإدلاء بأصواتهم منذ الثامنة صباحا فى أيام التصويت بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة حيث فتح مقرين للاقتراع أحدهما بالقاهرة والثانى بالإسكندرية ،حيث تم الانتهاء أمس من كافة الاستعدادات لاستقبال فى جو يضمن الشفافية .

وشهد المقر الانتخابى بالسفارة اليوم، مشاركة بارزة للمرأة التونسية للإدلاءبأصواتهمن فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسةوالتى يتنافس فيها كل من قيس سعيد الحائز على المركز الأول فى الجولة الأولى، ونبيل القروى الفائز بالمركز الثانى من الجولة نفسها، والتى تمتد لثلاثة أيام وتنتهى الأحد المقبل وهو اليوم المخصص لإجراء الانتخابات داخل تونس.

وبحسب تصريحات منسق الهيئة العليا للانتخابات التونسية عبدالوهاب الريسى فهناك ١٢٠٠ ناخب مسجلين فى دائرة مصر متوقعا نسبة مشاركة أكبر من الجولة الأولى متمنيا أن تكون هذه المرحلة مرحلة وضع أسس الديمقراطية بتونس التى ستترسخ على مدى السنوات القادمة .

ويستمر استقبال الناخبين على مدى الثلاثة أيام المخصصة للاقتراع بالخارج، بدءا من الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء(حسب توقيت كل دولة) بالدوائر الواقعة خارج تونس فى 45دولة .