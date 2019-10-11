سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

فيديو .. أسرى داعش يقومون بأعمال شغب بمخيم الهول السورى للهروب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:16 م
فيديو .. أسرى داعش يقومون بأعمال شغب بمخيم الهول السورى للهروب
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد معسكر الهول فى مدينة الحسكة السورية وهو المعسكر الذى يتجمع فيه عناصر تنظيم "داعش" من الجنسية السورية ونساء التنظيم من مختلف الجنسيات، إضرابات وأعمال شغب خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية فيديو يبرز أعمال شغب يشهدها معسكر الهول فى الحسكة، مشيرا إلى أن عددا من نساء مسلحي "داعش" المعتقلات ومعهم بعض الشبان يحاولون افتعال حالة من الشغب داخل المخيم لإحداث ثغرة في المعسكر ليتمكنوا من الاستفادة منها في تنظيم عملية هروب، مستغلين نقصا في عدد الحراسات داخل المعسكر وفي محيطه بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية بسحب عدد من مسلحيه باتجاه جبهات رأس العين وتل أبيض لمواجهة هجوم جيش الاحتلال التركى.

ويقع معسكر الهول فى ريف الحسكة الجنوبى الغربى على بعد نحو 10 كم من الحدود السورية العراقية

مدينة الحسكة

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة