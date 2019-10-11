فوز الدكتور أيمن سالم بمقعد نقيب أطباء الشرقية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي أنتخابات النقابة الفرعية للأطباء الشرقية، برئاسة المستشار محمد الدالي وعضوية المستشارين محمود سالم وأحمد حسين البحري فوز الدكتور أيمن سالم بمقعد النقيب بإجمالي 548 صوت وفاز فوق السن الدكتور ماهر بباوي 454 صوت، والدكتور كريم الفخراني538 صوت ، اما مقعدي تحت السن فازت غادة عبدالسلام شويخ 470 صوت ، و ريهام ماهر 527 صوت.
كان بدأ التصويت من التاسعة صباح اليوم حتي الخامسة مساءا ، حيث يحق التصويت لحوالي 13 الف عضو ، ذلك في 7 لجان ، للتصويت منهم واحدة تضم للوافدين ، و بكل لجنة 7 صناديق ، لاختيار ، " نقيب ، فوق السن ، تحت السن " و عضو عن شرق الدلتا و نقيب عام و فوق و تحت السن " حيث يخصص صندوق لكل فئة .
ويشار إلى أنه ايتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ، كلا من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالي للفرع .
ومن بين فوق السن كلا من " كريم الفخراني ، ماهر بياوي ، عمر خطاب " يتنافس تحت السن " احمد نصر ، غادة عبدالسلام شويخ ، ريهام وحيد " .
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