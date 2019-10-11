فوز الدكتور أيمن سالم بمقعد نقيب أطباء الشرقية

كان بدأ التصويت من التاسعة صباح اليوم حتي الخامسة مساءا ، حيث يحق التصويت لحوالي 13 الف عضو ، ذلك في 7 لجان ، للتصويت منهم واحدة تضم للوافدين ، و بكل لجنة 7 صناديق ، لاختيار ، " نقيب ، فوق السن ، تحت السن " و عضو عن شرق الدلتا و نقيب عام و فوق و تحت السن " حيث يخصص صندوق لكل فئة .

ويشار إلى أنه ايتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ، كلا من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالي للفرع .

ومن بين فوق السن كلا من " كريم الفخراني ، ماهر بياوي ، عمر خطاب " يتنافس تحت السن " احمد نصر ، غادة عبدالسلام شويخ ، ريهام وحيد " .

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