سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 م
فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا القصف التركى على سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبى أميلى دو مونشالان، إن قمة الاتحاد ستناقش الأسبوع المقبل فرض عقوبات على تركيا بسبب بسبب العملية العسكرية التى شنتها ضد الأكراد شمال شرق سوريا.

 

وشددت مونشالان حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الجمعة، على أن الاتحاد الأوروبى لن يقف مكتوف الأيدى فى مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة.

 

وتأتى تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد شن الجيش التركى عملية عسكرية ضد الأكراد شمال شرقى سوريا الأربعاء الماضي، والتى أعقبها إدانات دولية وتهديدات بعقوبات أمريكية على الاقتصاد التركي.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين يحذر من فرار مسلحى داعش شمال سوريا جراء العمليات العسكرية التركية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:24 ص

قوات الاحتلال التركى تتوغل داخل سوريا وسط قصف جوى ومدفعى مكثف

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:29 ص

صور.. استمرار توغل آليات قوات الاحتلال التركى داخل سوريا وسط قصف مكثف

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:25 ص

أردوغان يستخدم الدين لتبرير جرائمه فى سوريا.. شيخ مقرب من السلطان التركى يحرض جنود "الخليفة" ضد السوريين: لا تتركوا كردى مصاب بل اقتلوه.. وقرار رسمى ملزم بقراءة سورة الفتح والدعاء للجيش التركى فى 90 ألف مسجد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 ص

متحدث "سوريا الديمقراطية": العدوان التركى سيكلف أنقرة كثيرًا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة