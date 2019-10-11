فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، منذ قليل، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وحددت النقابة 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا، بجانب 5 قوائم رئيسية، هى: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ويُسمح لغير المُسددين لاشتراك النقابة، حتى عام 2018، بسداد قيمته قبل الإدلاء بصوته، بالتزامن مع عمليات التصويت بالانتخابات.