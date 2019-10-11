سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:21 ص
فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، منذ قليل، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وحددت النقابة 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا، بجانب 5 قوائم رئيسية، هى: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ويُسمح لغير المُسددين لاشتراك النقابة، حتى عام 2018، بسداد قيمته قبل الإدلاء بصوته، بالتزامن مع عمليات التصويت بالانتخابات.


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة