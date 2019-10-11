سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

غدًا.. القضاء يقرر مصير إخوانى فى إعادة محاكمته بـ"خلية إمبابة"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:00 ص
غدًا.. القضاء يقرر مصير إخوانى فى إعادة محاكمته بـ"خلية إمبابة" المستشار محمد ناجى شحاتة وهيئة المحكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة محاكمة الإخواني محمد حسين محمود، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

 


محاكمة الإخوانى محمد حسين محمود

خلية إمبابة

الارهاب

محكمة جنايات القاهرة

المستشار محمد ناجى شحاتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة