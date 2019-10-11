غدًا.. القضاء يقرر مصير إخوانى فى إعادة محاكمته بـ"خلية إمبابة"

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة محاكمة الإخواني محمد حسين محمود، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.