عضو بالصناعات الغذائية يؤكد على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

أكد أحمد صقر، عضو غرفة الصناعات الغذائية ، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن المشاركة فى المعارض الخارجية يساهم فى الترويج للصادرات والمنتجات المصرية، لكن المعارض فى حاجة ماسة إلى الترويج لها، وعدم الاشتراك فيها بصورة فردية، والعمل على التواجد بجناح كامل لمصر، مما يسهل فى الترويج للبراند المصرى، مشددا على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية لزيادة الصادرات .

وقال صقر، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة للتركيز على الأسواق الرئيسة لنا، والتى نملك فيها نسبية تمكنا من زيادة معدلات التصدير، لافتا إلى أن الدول المنافسة تقوم بالتركيز على البنية التحتية والاستثمار فى الدول التى تملك فيها ميزة نسبية وتنافسية لمنتجاتها، وهذا ما نحتاج للتركيز عليه خاصة مع القارة الأفريقية، التى تجمعنا معها اتفاقات تجارية.

وأشار صقر، إلى أن السوق الأفريقي واعد جدا، وهناك حاجة ملحة لتواجد البضائع المصرية بشكل أكبر في أسواق القارة السمراء، الأمر الذى يتطلب استراتيجية ورؤية واضحة تضعها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع المصدرين والمصنعين، خاصة اللذين يركزون على الأسواق الأفريقية، من أجل زيادة الصادرات ، لافتا الى أن هناك عقبات كبيرة تواجه المصدرين المصريين في افريقيا، لعل أبرزها مشكلات النقل وكذلك صعوبة الوصول إلى الدول الحبيسة، إضافة إلى أزمة ضمانات مخاطر الصادرات، وكلها عوائق تحتاج إلى تدخل عاجل عبر رؤية حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص والمصدرين.

وأكد صقر، أن ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الأفريقية، المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، حيث إن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج فى المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.