سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وفتح أسواق جديدة

عضو بالصناعات الغذائية يؤكد على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية لزيادة الصادرات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:15 م
عضو بالصناعات الغذائية يؤكد على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية لزيادة الصادرات أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد صقر، عضو غرفة الصناعات الغذائية ، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن المشاركة فى المعارض الخارجية يساهم فى الترويج للصادرات والمنتجات المصرية، لكن المعارض فى حاجة ماسة إلى الترويج لها، وعدم الاشتراك فيها بصورة فردية، والعمل على التواجد بجناح كامل لمصر، مما يسهل فى الترويج للبراند المصرى، مشددا على ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية لزيادة الصادرات .
 
 
وقال صقر، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة للتركيز على الأسواق الرئيسة لنا، والتى نملك فيها نسبية تمكنا من زيادة معدلات التصدير، لافتا إلى أن الدول المنافسة تقوم بالتركيز على البنية التحتية والاستثمار فى الدول التى تملك فيها ميزة نسبية وتنافسية لمنتجاتها، وهذا ما نحتاج للتركيز عليه خاصة مع القارة الأفريقية، التى تجمعنا معها اتفاقات تجارية.
 
وأشار صقر، إلى أن السوق الأفريقي واعد جدا، وهناك حاجة ملحة لتواجد البضائع المصرية بشكل أكبر في أسواق القارة السمراء، الأمر الذى يتطلب استراتيجية ورؤية واضحة تضعها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع المصدرين والمصنعين، خاصة اللذين يركزون على الأسواق الأفريقية، من أجل زيادة الصادرات ، لافتا الى أن هناك عقبات كبيرة تواجه المصدرين المصريين في افريقيا، لعل أبرزها مشكلات النقل وكذلك صعوبة الوصول إلى الدول الحبيسة، إضافة إلى أزمة ضمانات مخاطر الصادرات، وكلها عوائق تحتاج إلى تدخل عاجل عبر رؤية حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص والمصدرين.
 
 
 
وأكد صقر، أن ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الأفريقية، المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، حيث إن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج فى المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.
 
 

اخبار الاقتصاد

الصناعات الغذائية

المعارض الخارجية

الصادرات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الخرافى والصباح والغانم وبهبهانى وسليمان" أبرز 5 عائلات كويتية تستثمر فى مصر.. "الاستثمار": 4.7 مليار دولار حجم المشروعات القائمة.. تتمثل فى 1297 شركة تعمل فى الطاقة والصناعة واللوجستيات والصناعات الغذائية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 07:00 م

غرف الصناعات الغذائية: التصنيع الغذائى ثانى أكبر مصدر لتوفير العملة الصعبة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 03:02 م

الصناعات الغذائية: الشرقية ثانى محطات برنامج "الـ 100 يوم" لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 01:56 م

الشركات المصرية توقع عقود توريد مواد بناء وصناعات غذائية للعراق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:00 ص

رئيس لجنة الغذاء بشباب الأعمال: أسعار الصناعات الغذائية فى مصر الأرخص بالمنطقة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة