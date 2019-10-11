ضبط 55 قضية مخدرات و106 قضايا سلاح نارى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات أمنية، بقصد إحكام وإنفاذ الحالة الانضباطية، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط 16 قطعة سلاح نارى، 51 قضية اتجار بالمخدرات، 38 قطعة سلاح أبيض، 64 قضية تموينية، 4766 مخالفة مرورية، تنفيذ 10117 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

جانب من المخالفات المرورية

جنب من المضوطات التموينية

وأسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، 124 قضية تموينية، 1040 مخالفة مرورية، تنفيذ 3491 حكما قضائيا متنوعا.

أسلحة نارية

وتمكنت أجهزة الأمن فى أسوان من ضبط 4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 34 قضية تموينية، 583 مخالفة مرورية، تنفيذ 719 حكما قضائيا متنوعا.

مخالفات تموينية

وأسفرت الحملات بمديرية أمن بنى سويف عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، 4 قضية إتجار مخدرات، 31 قضية تموينية، 847 مخالفة مرورية، تنفيذ 1305 أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الضبط.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها