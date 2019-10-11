ضبط 417 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمى

محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات أمنية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

ونجحت جهود شرطة التموين فى مجال ضبط قضايا مستلزمات الإنتاج الزراعى، في "ضبط 5 مصانع و 2 مخزن"، لإنتاج وتخزين الأسمدة والمبيدات الزارعية والأعلاف الحيوانية، بإجمالى مضبوطات بلغت (2265,500 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع )، لكونها مغشوشة، مقلدة ، بدون ترخيص، منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وتمكنت الحملات فى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة،من ضبط (4 مصانع لإنتاج المواد الغذائية )، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 417,700 طن مواد غذائية من منتجات الألبان والحاصلات الزارعية "مخللات"، ومواد خام "ملح طعام" يستخدم فى التصنيع)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى - مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- بدون بيانات.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، في ضبط 7منشآت صناعية مختلفة الأنشطة لمخالفتها عن عدم وجود (سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية)، وعدم التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وضبط 45 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



