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ضبط 4 عاطلين وراء سرقة الشقق السكنية فى إمبابة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 م
ضبط 4 عاطلين وراء سرقة الشقق السكنية فى إمبابة سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من الكشف عن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بإمبابة، مكون من 4 عاطلين، وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 9 شقق، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تكوين 4 عاطلين، تشكيلا عصابيا، لسرقة الشقق السكنية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة محتويات 9 شقق، حيث أرشدوا عن المسروقات، وتم ضبطها لدى أحد عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


سرقة شقة

تشكيل عصابى

امن الجيزة

قسم امبابة

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