ضبط 15 طن رده مغشوشة ومجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج ،بإشراف اللواء حسن محمود ،مدير الأمن حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد نصحى ،مدير إدارة مباحث التموين جاءت الحملة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 58 قضية تموينية متنوعه ،منها ضبط هاني ز ح ز 33 سنة مدير مسئول مخزن علافه ويقيم دائرة مركز طما لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون علامات تجارية تدل علي تواريخ الإنتاج والصلاحية بقصد الغش والتدليس وتم ضبط " 15" طن و 645 كيلو جرام رده خشنه وتم ضبط " 140" كيلوجرام لحوم مفرومه وأسماك غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ،" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ،و" 10 " قضايا عدم الأعلان عن الأسعار ،و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية ،و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ،و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز ،و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين ،و" 5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية ،و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز جار الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.