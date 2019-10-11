ضبط 14صنفا من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وممنوع تداولها فى صيدليات القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرة الصحة والسكان بالقليوبية، أثناء مداهمة مجموعة من الصيدليات ببعض مدن بالمحافظة، من ضبط 14 صنفا من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة بكميات مختلفة والتى تتنوع ما بين الأقراص والكبسولات والأكياس والألبان.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم ضبط 4 أصناف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة بكمية 38 قرص، و2 كيس ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، إلى جانب ضبط 4 أصناف مختوم بخاتم خاص بوزارة الصحة وعطاءات بكمية 806 قرص ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وضبط 6 أصناف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة بكمية 236 كبسولة وتلك الاصناف ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات من الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، وتكليف من الدكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وفى إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.