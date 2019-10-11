سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 14صنفا من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وممنوع تداولها فى صيدليات القليوبية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:44 م
ضبط 14صنفا من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وممنوع تداولها فى صيدليات القليوبية أدوية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرة الصحة والسكان بالقليوبية، أثناء مداهمة مجموعة من الصيدليات ببعض مدن بالمحافظة، من ضبط 14 صنفا من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة بكميات مختلفة والتى تتنوع ما بين الأقراص والكبسولات والأكياس والألبان.

 

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم ضبط 4 أصناف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة بكمية 38 قرص، و2 كيس ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، إلى جانب ضبط 4 أصناف مختوم بخاتم خاص بوزارة الصحة وعطاءات بكمية 806 قرص ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وضبط 6 أصناف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة بكمية 236 كبسولة وتلك الاصناف ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات من الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، وتكليف من الدكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وفى إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.


اخبار القليوبية

صيادلة القليوبية

صحة القليوبية

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة