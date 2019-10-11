ضبط مصنع للأدوات الكهربائية بدون ترخيص وتحرير 165 مخالفة تموينية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية عدة حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن تلك الحملات تمكنت من ضبط مصنع للأدوات الكهربائية ببرج العرب بدون ترخيص كما تم تحرير 165 محضر مخالفة بالإدارات التموينية المختلفة، حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، بتحرير محضر ضبط ماكينة صرف خبز لأحد المخابز تعمل خارج المخبز،11 محضر مخالفة بالمخابز منها إنتاج خبز ناقص الوزن ، و صرف بدون بون و عدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 10 محاضر عجم اخطار عن حركة السلع الغذائية بالثلاجات.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة ، بتحرير 16 محضر مخالفات بالمخابز البلدية،8 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 محاضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق،3 محاضر لإدارة انشطة تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ، 3 محاضر ببع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد و مصادرة عدد 4 اسطوانات بوتاجاز،4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد محضر حيازة سلع غذائية مشكوك فى صلاحيتها و تم التحفظ عليها ، محضرين عدم اخطار الحركة الشهرية الثلاجات.

فيما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة،بضبط مصنع أدوات كهربائية بمنطقة برج العرب بدون ترخيص و تم تحريز كميات من الخامات وهى 300 لفة اسلاك منتح نهائى طول اللفة 50 متر مجهولة المصدر،كمية 100 جوال بلاستيك مجروش مجهول المصدر.

كما حررت الإدارة 2 محضر مخالفات المخابز و20 محضر عدم حمل شهادات صحية،15 محضر عدم الاعلان على الأسعار بالاسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة 24 محضر مخالفات بالمخابز،3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،11 محضر عدم حمل شهادة صحية،5 محاضر ادارة مخابز أفرنجى بدون ترخيص ، محضر استخدام اسطوانة بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح ، بتحرير عدد 4 محاضر استيلاء على المال العام ، 7 محاضر مخالفات بالمخابز البلدية و الافرنجية،محضرين عدم الاعلان عن اسعار المقررات التموينية لبدالين تموينيين ،محضرين عدم الاعلان عن اسعار المواد البتروىية لمحطتين وقود،3 محاضر عدم حمل شهادة صحية ،4 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ، محضرين استخدام اسطوانات بوتاجاز فى منطقة بها غاز طبيعى،محضرين عدم الاخطار عن المواد المخزنة بالثلاجات،وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.