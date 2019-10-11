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ضبط تشكيلين عصابين لترويج الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:34 ص
ضبط تشكيلين عصابين لترويج الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيلين عصابين لترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بقيام ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد عسر رئيس المباحث، بشن حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية بنطاق دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لضبط مروجى المواد المخدرة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من أيمن.ف 38سنة، عاطل، وعلاء.س، 31سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 55 جرام وعدد 100 قرص مخدر ومبلغ مالى 230 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما تحرر عن ذلك المحضر رقم 17934 لسنة 2019 م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

كما تم ضبط هيثم .ح 29سنة، عاطل، وكرم.ص 45سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جراما وعدد 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 110 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17938 لسنة 2019 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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