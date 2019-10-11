صور.. مهرجان بالشارقة يقدم عرضا للأزياء تحت الماء

وكالات

شهد المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" بإمارة الشارقة عرضا لصور أزياء تحت الماء، التقطها المصور رافال مكيلة، حيث أضفت التموجات سحرا وغموضا للأزياء المعروضة، بحسب ما ذكر موقع "سى إن إن".

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن المصور البولندى يحاول، قبل بدأ جلسة التصوير تحت الماء، أن يوضح للعارض كيفية ظهوره فى الصور، وإذا كانت هناك حاجة إلى التوجيه أثناء التصوير، يسبح مكيلة إلى سطح الماء ليلقى المزيد من التعليمات.

ويعتمد الوقت الذي يستغرقه خلال جلسات التصوير على ما إذا كان مجرد تصوير خاص صغير أو إنتاج تجاري، وتستمر الجلسات الخاصة عادة حوالى 3 ساعات.

واستمرت أطول جلسة تجارية له مدة 10 ساعات، وكان ذلك بمثابة تحدي جسدي كبير، حيث فقد 2 كيلوجرام من وزنه خلال تلك الجلسة.



إحدى الصور التى التقطها مكيلة تحت الماء



التموجات المائية تعطى قدرا من الإثارة على الأزياء



الصور التقطها الفنان البولندى رافال مكيلة



الصور التقطها مكيلة فى دبى



الصور تم عرضها بالمهرجان الدولى للتصوير



رافال مكيلة يستغرق وقتا طويلا فى التقاط الصور تحت الماء



صورة لعارض أزياء تحت الماء



مكيلة حقق نجاحات مذهلة فى التقاط الصور تحت الماء