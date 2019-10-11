صور.. محافظ سوهاج يدعو جميع الجهات لنشر الوعى والثقافة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

سوهاج – محمود مقبول

دعا الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، جميع الجهات بالمحافظة لبذل الكثير من الجهد لنشر الوعى والثقافة بتنظيم الأسرة، والصحة والسكان، فضلاً عن توفير خدمات الصحة الإنجابية للمرأة السوهاجية بكافة الوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى سوهاج المختلفة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، والذى عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن خطة المجلس القومى فى المرحلة القادمة فى سوهاج تضع فى ملامحها الرئيسية، تحسين أوضاع السكان ورفع مؤشرات التنمية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأجهزة لرفع مستوى أداء الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وتحديد المشكلات التى تعوق التحسن فى أداء المؤشرات من خلال تفعيل دور فرق الرصد الميدانى بالمحافظة .

وناقش الاجتماع أهمية وجود وسائل مهمة لزيادة الدخل وتأهيل الشباب مهنيا، وتوفير فرص عمل لهم، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا، وتوعيتها بأهمية المشاركة المجتمعية، وتنظيم دورات تدريبية للأمهات والفتيات، وكذلك حملات توعوية مكثفة بكل مركز للوصول إلى كافة القرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج الى أن وعى المرأة كاف لاختيار المكان المناسب لتلقى الخدمة، مشيراً إلى وجود 9 عيادات تنظيم أسرة ذات جودة عالية، تم منحهم شعار الوسام، فى سبتمبر الماضي، و 351 وحدة صحية، بـ 11 إدارة صحية على مستوى المحافظة.

وأوضح "جميعة" أنه عند مقارنة النصف الاول من عام 2019 بنفس الفترة من العام الماضى كانت الزيادة فى معدل التغطية للمرأة 5.3 بنسبة تحقيق مستهدف تفوق الـ 300٪ ، ووصلنا لعدد 500 الف سيدة منتفعة بوسائل تنظيم الاسرة فى النصف الاول من هذا العام، لافتاً الى انخفاض معدل المواليد من 32.2 الى 30.1.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة وفاء حمدى مقرر المجلس القومى للسكان بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسيد نصار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج، وممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وممثلى الأزهر والكنيسة .



اجتماع المجلس الإقليمي للسكان



اجتماع المجلس الإقليمي للسكان



اجتماع المجلس الإقليمي للسكان



اجتماع المجلس الإقليمي للسكان (



اجتماع المجلس الإقليمي للسكان