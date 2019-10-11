صور .. محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء 10 عمارات سكنية بمدينة العمال

المنيا - فريق المحافظات

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال إنشاء مدينة العمال والتى تقع بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة روضة محفوظ ، حيث تابع نسب تنفيذ المشروع والذى تصل تكلفته التقديرية لحوالى 77 مليونًا و329 ألف جنيه، جاء ذلك، بحضور محمد سيد رئيس المدينة والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالى ) بإجمالى 437 أسرة وتعداد سكانى يصل إلى 1389 نسمة.

تابع المحافظ أعمال الهيكل الإنشائى للعمارات السكنية وتطورات الأعمال المنفذة ، تمهيداً للبدء فى إنشاء المدينة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية .

أكد المحافظ فى بيان أن أعمال تطوير مدينة العمال هى بمثابة استكمالاً لما تم البدء فيه فى المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلى للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضارى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، باجمالى 218 وحدة سكنية وإزالة المبانى السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتى تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة صالحة للعيش.

اللواء قاسم حسين محافظ المنيا



اللواء قاسم حسين محافظ المنيا



اللواء قاسم حسين محافظ المنيا