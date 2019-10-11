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صور.. محافظ الجيزة يوجه بتوفير أطقم بشرية لسد العجز بمستشفى الحوامدية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:03 م
صور.. محافظ الجيزة يوجه بتوفير أطقم بشرية لسد العجز بمستشفى الحوامدية
كتب أسامة عبد الحميد

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى الحوامدية العام للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وللتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والوقوف على مدى الخدمات الطبية المقدمة.

وشدد راشد، على مدير مديرية الصحة بضرورة التعاقد مع الأطقم البشرية اللازمة لسد العجز فى بعض التخصصات داخل المستشفى لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمرضى، مشيرًا أن الدولة حريصة على الاهتمام بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لتحقيق نقلة فى مستوى الخدمات الصحية والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.

 وكشف راشد، عن أنه تم تدعيم المستشفى بجهاز pcr لتشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات فى الدم والتى يمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافى من المرض  ، كما حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بوحدة الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى ووحدة الأطفال المبتسرين وقسم العمليات والحروق ووحدة القسطرة والتأكد من المواطنين عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفى وتلقيهم العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة .

وأكد المحافظ على مدير مديرية الصحة بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الصيانة العاجلة وتوفير جهاز ubs لوحدة القسطرة وإعادة تشغيل الوحدة لما لها من أهمية بالغة فى تقديم الرعاية الطبية لمرضى القلب، ووجه بضرورة توفير حضانة لطفل حديثى الولادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمريض يعانبى من التهاب بالمرارة ومريض أخر يعانى من التهاب بالزائدة حتى يتمكن الأطباء من إجراء التدخل الجراحى اللازم .

ووجه محافظ الجيزة، مدير المستشفى بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لماكينات الغسيل الكلوى والأقسام داخل المستشفى مع تجميل المستشفى وتطوير المسطحات الخضراء الموجودة بداخلها .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة والدكتورة السيدة على وكيل وزارة الصحة بالجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية .

 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (1)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (1)

 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (2)
 
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (3)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (3)

 

 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (4)
 

 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية (5)

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المرضى

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