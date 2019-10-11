صور.. محافظ أسيوط: تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بالمراكز للقضاء على البيروقراطية

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بمراكز المحافظة من إجمالى 13 مركزا جارى تطويرها وربطها موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدام أحدث التقنيات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الاصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات له اليوم – إلى أن إنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظة يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبين محافظة أسيوط فى مجال تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء لافتًا إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية على مهارات الحاسب الآلى وإدخال البيانات للعاملين بتلك المراكز من خلال مركز التدريب الرئيسى بديوان عام المحافظة ومركز معلومات المحافظة لصقل خبرات ومهارات العاملين بتلك المراكز بمساندة ودعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وأضاف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ أنه تم زيارة وفد من وزارة التخطيط برئاسة المهندس محمد عبدالمنعم عبد الفتاح مدير المشروع بالوزارة لبعض المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل فى مرحلة التشغيل التجريبى بالمواقع " أبنوب – القوصية – البدارى- منفلوط" وتفقد الحالة الإنشائية للمواقع " الفتح – صدفا – شرق – غرب – مركز أسيوط" بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وهويدا شافعى رئيس مركز القوصية ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز منفلوط كما تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ووضع خطة عمل المرحلة القادمة بحضور مصطفى محمد إبراهيم مدير مركز معلومات المحافظة وأعضاء اللجنة.

يذكر أنه تم تزويد جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين منها "أماكن انتظار للمواطنين مكتب أمن واستعلامات ونداء آلى مجهز بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات" لافتًا إلى أن تلك المراكز تقدم خدماتها فى مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.



تفقد المراكز التكنولوجية



تفقد المراكز التكنولوجية



تفقد المراكز التكنولوجية



تفقد المراكز التكنولوجية