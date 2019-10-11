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صور.. فنانة سعودية تبدع فى رسم الوجوه بدقه مذهلة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 ص
صور.. فنانة سعودية تبدع فى رسم الوجوه بدقه مذهلة رسومات فنية
كتب محمد جمال

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وصلت الفنانة التشكيلية السعودية غادة الموسى إلى مراحل متقدمة من الاحتراف، حيث لم تكتفِ بدراستها إدارة الأعمال، لتسلك طريقة التعلم الذاتى فى تعلم فنون التشكيل. 

رسوم
رسوم

 

وتستخدم الفنانة ذات 21 عاماً، قلمها الرصاص وأدوات الفحم والتلوين لترسم لوحات "البورتريه" بدقه متقدمة، حسبما ذكرت شبكة العربية،وقالت غادة: "أعشق رسم الصور ذات الدقة العالية وأخرج التفاصيل والتباين اللونى وملامح الوجه المخلتفة".

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

 

وأضافت: "أطمح لافتتاح معرض خاص وآخر استديو بهدف إقامة ورش تدريبية، كما لى أمانٍ بمشاركة أعمالى الفنية فى مختلف المدن السعودية والعالم، فأهم ما أملكه من لوحات هى بعنوان (نصف القمر) والتى استغرق رسمها 4 أشهر، وأخرى بعنوان (الحياة) ولاقتا الكثير من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للدقة العالية فى تفاصيل عرض اللوحة".

لوحة فنية
لوحة فنية

 

وأوضحت الموسى "أحرص على رسم البروتريه الواقعية باستخدام أقلام خشبية، كم أقوم برسم العيون والحيوانات مع إضافة اللمسات الهندسية باستخدام أسلوب 3D وكتابة الخط بالحروف الإنجليزية واليابانية، كما أعشق رسم لغة العيون البشرية بطريقة خاصة ذات فلسفة تحكى الصمت والترابط والمشاعر".

رسومات فنية
رسومات فنية

 


رسومات فنية

السعودية

إدارة الأعمال

لوحات

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