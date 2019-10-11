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صور.. شاهد سباقات الركض بالبطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالأقصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:45 ص
صور.. شاهد سباقات الركض بالبطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالأقصر جانب من سباقات الركض بكورنيش النيل
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلقت سباقات الركض، منذ قليل، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون، بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة حوالى 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معبد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون.

وتشمل السباقات في البطولة مسابقة "الاسبرنت" وهو السباق صاحب المسافة الأكبر فى البطولة وسواء كان المشارك محترف أو هاوى يمكنه المشاركة حسب المستوى والفئة العمرية، وهنا سيتم تنظيم سباقين من هذه المسافة واحد للمراحل السنية "الايدج جروب" وآخر للمحترفين من النخبة وتحت 23 سنة والناشئين تحت 19 سنة، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 5 كيلو متر بلفتين فى كل لفة 2.5 كيلو متر، ثم الدراجات الهوائية بمسافة 20 كيلو متر بـ5 لفات فى كل لفة 4 كيلو متر، ثم الركض مجدداً بمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة.

والمسابقة الثانية هى "سوبر سبرنت" وهى لمحبى السرعة ولم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب وهو سباق صغير ويمكن الاشتراك فيه من سن 13 سنة كحد أدنى للفئة العمرية، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة ثم ركوب الدراجات لمسافة 10 كيلو متر فى 3 لفات كل واحدة بمسافة 3.3 كيلو متر، ثم الركض للمرة الثانية بمسافة 1.25 كيلو متر، أم المسابقة الثالثة فهى "سباق الصغار" وهو لمن يسعى لإعداد ابنه بطل فى المستقبل وأصغر سن للمشاركة فيه هو 7 سنوات، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 1000 كيلو متر فى لفة واحدة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلو متر فى لفة واحدة، وأخيراً الركض لعدو مسافة 500 متر فى النهاية بلفة واحدة.

وكان قد تم العمل خلال الأيام الماضية على إنهاء الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة البطولة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت قيادة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومشاركة إدارة الرياضة بالمديرية بهذا المهرجان، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للداوثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

اكثر من 400 شاب وفتاة يشاركون في البطولة (2)
اكثر من 400 شاب وفتاة يشاركون في البطولة

 

اكثر من 400 شاب وفتاة يشاركون في البطولة
اكثر من 400 شاب وفتاة يشاركون في البطولة

 

البطولة العربية تشمل سباقات ركض ودراجات هوائية
البطولة العربية تشمل سباقات ركض ودراجات هوائية

 

البطولة تشهد انطلاق سباقات الركض في كورنيش النيل
البطولة تشهد انطلاق سباقات الركض في كورنيش النيل

 

الركض يشمل مسافات محددة من ساحة الكرنك
الركض يشمل مسافات محددة من ساحة الكرنك

 

انطلاق سباقات الركض ضمن البطولة
انطلاق سباقات الركض ضمن البطولة

 

انطلاق سباقات الركض في البطولة
انطلاق سباقات الركض في البطولة

 

جانب من سباقات الركض بكورنيش النيل
جانب من سباقات الركض بكورنيش النيل

 

جانب من سباقات الركض في البطولة بالاقصر
جانب من سباقات الركض في البطولة بالاقصر

 

جانب من سباقات الركض في البطولة بكورنيش الاقصر
جانب من سباقات الركض في البطولة بكورنيش الاقصر

 

سباقات الركض ضمن البطولة بكورنيش
سباقات الركض ضمن البطولة بكورنيش

 

سباقات الركض في البطولة العربية والافريقية للداوثلون
سباقات الركض في البطولة العربية والافريقية للداوثلون

 

شاهد سباقات الركض للفتيات والشباب بالبطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالأقصر
شاهد سباقات الركض للفتيات والشباب بالبطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالأقصر

 

فعاليات البطولة العربية والافريقية للداوثلون
فعاليات البطولة العربية والافريقية للداوثلون

 

كورنيش النيل بالاقصر يستضيف سباقات الركض
كورنيش النيل بالاقصر يستضيف سباقات الركض

 


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