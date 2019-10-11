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صور.. زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده ووالده فى قصر الشمس

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:47 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده ووالده فى قصر الشمس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
كتب محمد جمال

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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، "قصر الشمس" حيث ضريح والده وجده، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن كيم زار قصر "كومسوسان"، وفق التسمية الكورية، مع أعضاء المكتب الرئاسى للجنة المركزية لحزب العمال أمس الخميس فى ذكرى تأسيس الحزب.

 

من الجدر ذكره، أن "كومسوسان"، أو "قصر الشمس" هو المكان الذى يحفظ فيه رفات كيم إيل-سونغ، وكيم جونغ-إيل، جد الزعيم الحالى ووالده، ويزوره كيم جونغ-أون للاحتفال بالأعياد الوطنية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

ومنذ توليه منصبه فى أواخر عام 2011، زاره بصورة دورية لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال إلا فى أعوام 2014 و2016 و2017.

قصر الشمس
قصر الشمس

واحتفلت كوريا الشمالية بهذه الذكرى من دون ضجة كبيرة هذا العام، وفق ما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إذ عادة ما تحتفل كوريا الشمالية بذكرى حزب العمال بمهرجانات واسعة النطاق واستعراضات عسكرية.


كوريا الشمالية

قصر الشمس

ضريح

حزب العمال

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